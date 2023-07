Niente Ferragosto Andornese, l'annuncio della Pro Loco. Ma il sindaco: “In corso valutazioni per fare evento estivo”

Niente Ferragosto Andornese. Lo annuncia la Pro Loco Colma di Andorno sui propri canali social: “Informiamo che quest'anno per problemi di lavoro e problemi strettamente personali, il Ferragosto Andornese non riusciremo a farlo al Parco La Salute di Andorno Micca. Ci scusiamo per l'inconveniente con l'amministrazione comunale e a tutto il Comune, insieme a tutte le persone che erano state ingaggiate per gli eventi di luglio ed agosto, dalla sicurezza, alle band, al service, ai fornitori..... E soprattutto alle persone che ne avrebbero fatto parte. Ci vedremo quanto prima”.

Sul fatto, ha preso la parola il sindaco Davide Crovella: “Siamo dispiaciuti per la notizia. La decisione, comunicataci lo scorso 28 giugno, ci ha colto alla sprovvista. Ora, visto i grossi interventi e i notevoli investimenti effettuati per valorizzare l'area, stiamo valutando di mettere in piedi qualche evento estivo con altre realtà del paese”.