Quaregna Cerreto, i sacchi della raccolta della plastica si prendono in Comune

Dal 1° luglio 2023, i sacchi per la raccolta degli imballaggi in plastica saranno in distribuzione presso l'Ufficio Tributi del Comune di Quaregna Cerreto.

Ecco gli orari fino al 31 agosto 2023, in cui gli uffici saranno aperti al pubblico:



Lunedì 10.00 - 13.00

Martedì 10.00 - 13.00

Giovedì 10.00 - 13.00

Venerdì 10.00 - 12.00