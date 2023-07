Dal 20 al 22 luglio a Biella c'è il Rally della Lana che occuperà anche Piazza Martiri della Libertà, e per questo motivo il giorno 21 il mercato in centro ci sarà, ma verrà spostato in piazza Colonnetti.

Per permettere lo svolgimento del mercato è dunque istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati, in piazza Colonnetti, in tutta la piazza, esclusa via Roccavilla, dalle ore 6,00 alle ore 15,00 del giorno 21.07.2023.