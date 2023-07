A Campertogno il 21° Raduno di auto e moto storiche & fuoriserie: c'è anche Camandona

Domenica 2 luglio la Pro Loco, con il Comune di Campertogno, di Riva Valdobbia e Alagna, la collaborazione della Scuderia A.P.V. Classic di Camandona e di molti sponsor locali, ha organizzato un affollatissimo raduno di auto, moto storiche e di scintillanti fuoriserie: ben sessantacinque veicoli.

L’organizzazione della giornata è stata coordinata dalla Signora Federica: tutti sono stati molto soddisfatti dell’accoglienza e dell’ospitalità.

Al mattino il punto di ritrovo è stato Varallo e mentre gli equipaggi erano impegnati per l’iscrizione e l’accredito, le auto sono state parcheggiate in Piazza Vittorio e lungo Via Roma, creando una scenografia affascinante, che ha attirato molte persone incantate nel vedere da vicino l’Aurelia de Il Sorpasso. Rombanti Ferrari, compreso l’ultimo modello SF90 stradale, immatricolato mercoledì, arrivato dopo un’attesa di un anno e mezzo, side-car, jeep, Lancia Fulvia, Porsche.

La colonna si è avviata in direzione Alagna, dove in piazza è stato offerto un aperitivo.

Dopo il pranzo, presso il Ristorante di Campertogno, “Il gatto e la volpe”, si sono svolte le premiazioni con la consegna di numerosi riconoscimenti: all’autista di Ferrari più anziano, Alberto Berruti, di ottantotto anni; all’autista più giovane, Martina Giacobone, di ventitré anni; all’auto più antica, una Jeep Wallis del 1946, di Giorgio Guala; all’auto più recente, la Ferrari SF90 stradale, di Franco Guilla; all’auto più rara, il Prototipo C8 Le Mans, di Daniele Salussoglia; all’auto proveniente da più lontano, guidata da Umberto Lacchetti; all’equipaggio più numeroso: Alex Sodano su 850 FIAT; all’auto più originale, la Volkswagen T2 di Fabio Chiarletti; all’auto con equipaggio rosa, la Ferrari 360 Modena del 2004, guidata da Elide Andreotti con la nipote Noemi e all’auto più potente: la Ferrari 488 Pista, elaborata da Corrado Rossi. Infine sono stati assegnati dei premi di consolazione ai tre autisti “appiedati” da piccoli guasti al motore, alla batteria e alla pompa della benzina: Paolo Bertini, Antonio Giacobone e Marco Valli.