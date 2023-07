Ponte della tangenziale, Moscarola: "Abbiamo chiesto che si acceleri con i lavori"

Summit in Prefettura a Biella nella giornata di oggi mercoledì 5 luglio per fare il punto sui lavori sul ponte della tangenziale con Anas. Insoddisfatto il vicesindaco Giacomo Moscarola che annuncia che domani dagli uffici comunali partirà una lettera al Ministero e alla stessa Anas a Roma.

"Ci sono troppi disagi che noi cerchiamo di arginare con la Polizia Locale nelle ore di punta - commenta il vicesindaco - . Abbiamo chiesto come stanno procedendo con i lavori visto che si vedono poche persone lavorare e saltuariamente. Ci è stato detto che hanno avuto problemi con l'approvvigionamento del materiale, ma a noi non sta bene. Abbiamo ribadito che per noi è un'arteria fondamentale e abbiamo chiesto che lavorino in maniera continuativa e che finiscano a questo punto anche prima. Non ci interessa se lavorano alla domenica e quindi si prendono giorni di riposo settimanali, ci interessa che il lavoro sia fatto bene e finito il prima possibile. E se il cantiere previsto era di 60 giorni lavorando in questo modo, allora che lavorino sempre e finiscano prima, ed è quello che chiederemo domani attraverso una lettera che manderemo a Roma al Ministero e alla stessa Anas".