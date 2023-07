Gaglianico: in giunta si cambia. Oggi la revoca delle deleghe a Chiocchetti, entra in giunta Brocco

"Con grande dispiacere, ma è un atto dovuto", commenta il sindaco di Gaglianico Paolo Maggia in riferimento al decreto che firmerà oggi mercoledì 4 luglio che contiene la revoca delle deleghe a Elda Chiocchetti che resterà in maggioranza come consigliere.

Elda Chiocchetti era entrata nella "squadra" di Maggia nel 2019 assieme ad Alma Memic, ed era stata nominata assessore con delega a tradizioni, storia, sostegno ed iniziative per le persone anziane, bilancio, tributi e case comunali. La revoca delle deleghe rappresenta "un atto dovuto", come sottolinea Maggia, in seguito al "pasticcio" per l'elezione del CDA di Cordar che ha portato all'esclusione di Michele Lerro nominato dalla minoranza.

"Dal punto di vista personale non ho nulla contro Elda Chiocchetti - continua Maggia - , l'amicizia per me nei suoi confronti resterà sempre. E' chiaro però che durante la votazione in Cordar ha fatto un errore grave che non può passare inosservato".

Nelle fila della giunta Maggia ci sarà dunque un nuovo ingresso: si tratta di Marianna Brocco, che assumerà le deleghe dell'ex assessore Chiocchetti.