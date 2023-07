Casapinta: I volontari allestiscono la rotonda che porge il benvenuto all'ingresso del paese FOTO

Il progetto di riqualificazione del paese, iniziato lo scorso anno, procede anche grazie ai volontari del paese che hanno deciso di allestire la rotonda che porge il benvenuto in paese e che prima, tristissima, era in balia di erbacce.

Danilo Cavasin, vice Sindaco e mente vulcanica, ha così riunito i volontari che insieme hanno deciso il tema: una antica carriola e una piccola vigna simbolo della laboriosità degli abitanti, una chiave di violino con edera per la tradizione canora dei casapintesi, piantine e cespugli, posati con la collaborazione della ditta Saviolo, che hanno cambiato faccia alla rotonda che accoglie chi, ogni giorno, sta riscoprendo questo piccolo paese, amante dei cani, dello sport all'aria aperta e della convivialità.

Non finisce qui: i progetti sono tanti e la voglia di rendere sempre più confortevoli i borghi cresce. Casapinta, a 20 minuti dal capoluogo, a poco più di un'ora da Milano e Torino, è una bella scoperta per chi ha voglia di tranquillità, di passeggiate, di percorsi in MTB e per chi ha un cane, sono un centinaio infatti i pelosi accolti in famiglia su circa quattrocento abitanti, una bella proporzione.

Intanto i volontari sono ancora al lavoro: allestimento della seconda piccola rotonda col vecchio logo del paese, preparazione della mostra permanente di schede storiche e fotografie d'epoca da inaugurare il 30 settembre e il completamento del parco Bikers con collegamenti, cartellonistica e cartine scaricabili da gps. Insomma tanti buoni motivi per venire a scoprire Casapinta e magari per venirci a vivere.