Team Ingra, esami superati

Con l’ arrivo di Luglio si è conclusa la stagione agonistica per il Team Ingra, gli atleti portacolori della palestra ASD Ramella, impegnati nelle discipline di kickboxing e K1 guidati dal Maestro Andrea Ingrasciotta si sono congedati dopo un anno che ha portato tra gli altri, 4 titoli europei ed un titolo italiano.

Concluse le gare, il gruppo di agonisti e non, si è unito per un ultimo sforzo a suggellare un intenso anno di successi. Ed è in questo contesto che i ragazzi hanno superato brillantemente gli esami ottenendo le cinture per cui hanno lavorato:

Lo Frano Giovanni – Gialla

Miserendino Jeremy – Gialla

Miserendino Gianluca – Gialla

Bosio Daniele – Arancione

Bourkab Olaya – Arancione

Chiarini Lemuel -Marrone

Foscale Desiré – Marrone

Non si è sottratto agli esami neanche il Maestro Ingrasciotta che, insieme ai propri allievi continua la sua crescita professionale Lo scorso 2 Luglio a Rosate infatti, si è laureato come Maestro IV Dan di kickboxing e K1.

Con queste ulteriori conferme dell’ottimo lavoro svolto, i ragazzi si sono salutati per rivedersi a settembre per un nuovo anno in cui ,saranno sicuramente protagonisti di ottime prove.