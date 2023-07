Le gare podistiche della settimana a Biella e nel Biellese: si corre a Camburzano e a Gaglianico. A Verrone c'è la corsa dei colori!

Questa settimana si corre a Camburzano e a Gaglianico.

Il Comune di Camburzano, in collaborazione con LaVettaRunning, oggi martedì 4 luglio organizza la 4° edizione della corsa podistica non competitiva, camminata ludico motoria e nordic walking Cammuzzaglia Run di km 7 attraverso i comuni di Camburzano, Muzzano e Graglia. L'iscrizione è gratis fino a 12 anni, 7€ con pacco gara garantito ai primi 250 iscritti, ristoro finale e .. rinfrescante sorpresa by party service. Il ritrovo è dalle ore 18 presso la chiesa di Camburzano. Alle ore 19:00 c'è l'inaugurazione ufficiale del percorso permanente alle ore 19:30 partenza camminata e alle 20 la partenza della corsa. Resp. organizzativo: Enrico 334.8993788, Gianluca 334.6925846 www.lavettarunning.com.

Sempre oggi martedì 4 luglio a Verrone la Pro Loco di Verrone e il GSD Verrone, hanno organizzato la Color Fun & Run per bimbi e ragazzi dal 3 ai 14 anni. La partenza è alle 18,30, il ritrovo alle 18 presso l'oratorio parrocchiale. I bimbi dai 3 ai 5 anni devono essere accompagnati dai genitori.

A Gaglianico sabato 8 luglio c'è 30° edizione della staffetta podistica 16 x 30'. La gara è su pista, al Campo Sportivo “Miller Rava”. Il ritrovo ore 12:00, Partenza gara ore 13:00, Termine gara ore 21:00, Premiazione ore 21:30. Le iscrizioni alla staffetta “16 X 1⁄2 ora” dovranno pervenire in sede CSI entro e non oltre le ore 21:00 di lunedì 03 LUGLIO 2023 e saranno valide solo al momento del pagamento della quota. Sono ammesse alla manifestazione sportiva un massimo di 12 squadre.