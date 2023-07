Grandi risultati per la scuderia Biella Motor Team, al rally di Castiglione e in Coppa Valtellina

Domenica 2 luglio, la scuderia Biella Motor Team con i suoi piloti e navigatori è stata impegnata sulle colline, tra Chivassese ed Astigiano, nel 7° Rally di Castiglione Torinese, prova della Coppa Italia 1ª Zona.

Una gara difficile, ma nonostante il caldo, la scuderia biellese è riuscita a mettersi in mostra, in un rally con un qualificato elenco iscritti.

Il migliore è stato il navigatore Luca Ferraris, che ha corso con il pilota Pierangelo Tasinato su una Skoda Fabia Rally2: hanno portato a casa un buon sedicesimo posto assoluto e sedicesimo di classe.

Ventesima piazza nella classifica generale e vittoria in classe N4, per gli ossolani Stefano Serini e Sara Poletti, che hanno gareggiato su una Mitsubishi Lancer Evo IX. Posizione numero 23 e quinto posto in classe Rally4, per Massimo Lombardi e Paolo Urban con una Peugeot 208 GT Line. Lotta spietata in classe con tutti i protagonisti racchiusi in una manciata di secondi e senza il piccolo problema sulla PS6, Lombardi avrebbe potuto concretamente portare a casa un successo di assoluto prestigio.

Rally amaro per Alessandro Colombo e Matteo Grosso, che hanno rotto il leveraggio del cambio della loro Peugeot 106 Rallye, di classe N2, sulla seconda prova speciale: inconveniente che li ha costretti al ritiro.

Ancora domenica, al Rally Coppa Valtellina di Sondrio, gara della Coppa Italia 2ª Zona, la Biella Motor Team era presente con la navigatrice Roberta Steffani insieme al pilota Maurizio Paini, su una Peugeot 208 GT Line, con la quale hanno guadagnato un 43° assoluta e 10° di classe Rally4.