Calcio, Roano va al Cossato: sarà il mister dell'Under 15

L'Asd Città di Cossato comunica di aver raggiunto l'accordo per il ruolo di allenatore dell'Under 15 Regionale per la prossima stagione. Il nuovo tecnico sarà Andrea Roano, ex allenatore della Prima Squadra della Biellese e dell'Oleggio in Eccellenza e che come giocatore, dopo un passato nelle giovanili della Juventus, ha militato in diverse squadre di Serie D. Il noto bomber sarà affiancato da uno dei tecnici più esperti e competenti di calcio giovanile, Patrix Scarpellini, da alcuni anni nello staff tecnico della Società.

Sempre i blues comunicano di aver raggiunto l'accordo per i ruoli di allenatore delle due annate della categoria Pulcini per la stagione calcistica 2023-2024. Per l'annata 2013 confermati anche per la prossima stagione, Paolo Zanone e Alberto Bau', da anni nel Cossato. Due veri specialisti della Scuola Calcio e soprattutto della categoria Pulcini. Per l'annata 2014, invece, ci saranno 2 nuovi Istruttori, Amedeo Gianella (già nella nostra Società negli anni scorsi) ed il suo collaboratore Mirko Zampieri, entrambi operativi nella Scuola Calcio da anni.