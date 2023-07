Biella Corse, buoni risultati al 7° Rally di Castiglione Torinese e in Lombardia al 66° Rally Coppa Valtellina, FOTO

Buoni risultati per quasi tutti gli equipaggi e i navigatori Biella Corse che, questo fine settimana (sabato 1 e domenica 2 luglio), hanno preso parte in Piemonte al 7° Rally di Castiglione Torinese, in Lombardia al 66° Rally Coppa Valtellina.

Rally di Castiglione

Al Rally di Castiglione Torinese, quarta prova della Coppa di Zona 1 Aci Sport, il miglior risultato è stato ottenuto da Pierangelo Tasinato e Luca Ferraris che, con una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5), hanno terminato la gara al 16° posto assoluto, di gruppo e di classe.

"Siamo soddisfatti del risultato” ha commentato il pilota al termine. “Siamo andati bene anche se non sono usciti i tempi che avremmo voluto. Speravo di chiudere meglio fra gli “Over 55” ma … va bene così, qualche punto anche questa volta l'abbiamo preso!".

Secondi fra gli equipaggi di Biella Corse sono risultati Fabrizio Babando e Marco Bevilacqua, in gara con una Peugeot 208 GT (gruppo RC4N, classe Rally 4). Hanno terminato la gara al 29° posto assoluto, ottavi di gruppo e settimi di classe. "Il nostro Castiglione è stato una gran bella gara” hanno commentato al termine. “All'inizio il caldo si è fatto sentire poi abbiamo "preso il giro" e le cose sono cambiate. Diciamo che fare il settimo tempo con una classe così affollata e in una gara così tecnica ... non è male!".

Dopo Babando-Bevilacqua si sono ottimamente piazzati i valdostani Patrich Chironi e Joly Yannick, secondi di classe con la loro Renault Clio R3 (gruppo RC4N, classe R3). In generale, hanno chiuso al 40° posto assoluto e al quattordicesimo di gruppo.

Secondo posto di classe anche per l’equipaggio di casa Christian Zeppegno e Manlio Rubiola. Alla guida di una Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally 5) si sono piazzati al 44° posto assoluto, quarti nella classifica di gruppo. "E' stata una gara fantastica, nonostante avessimo in classe gente che usa questa macchina una volta al mese: mentre per noi era invece la terza volta e, in assoluto, la terza gara del mio pilota. Abbiamo battagliato a lungo e, alla fine, il risultato è venuto fuori. Siamo molto contenti!"

Fra i navigatori della Scuderia il miglior risultato è stato ottenuto da Luca Pieri che, al fianco del pilota Massimo Marasso su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5), si è piazzato al 10° posto assoluto, di gruppo e di classe.

Buono anche il rally del navigatore valdostano-keniota di Biella Corse Marco Mwaniki, che ha affiancato il pilota Michele Olivero su di una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). Hanno terminato la gara all’82° posto assoluto, ventiseiesimi di gruppo e ottavi di classe.

Ancora una gara sfortunata, invece, per Veronica Gaioni che, questa volta, non è nemmeno riuscita a partire, a causa di un malessere del pilota, Roberto Filisetti. Avrebbe dovuto gareggiare con una Citroen Saxo VTS (gruppo RC4N, classe A6).

Rally Coppa Valtellina

Buone notizie anche dal Rally Coppa Valtellina, gara valida per la Coppa di Zona 2 Aci Sport. L’unico equipaggio Biella Corse al via, composto da Daniel Reghenzani e Francesca Belli, in gara con una Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2), ha vinto la propria classe e si è piazzato al 52° assoluto, undicesimo di gruppo. “Non ci siamo mai divertiti così tanto” ha commentato la navigatrice al termine. “Dopo quattro anni insieme con i 106, questa era la nostra prima gara con la Saxo e sinceramente non ci aspettavamo un risultato così, con tutti i “macchinoni” che c’erano!”

Per quanto riguarda i navigatori della Scuderia, il biellese Enrico Gatto, al via a fianco del pilota Andrea Graziano Scolari su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally4/R2) ha chiuso al 55° posto assoluto, 27° di gruppo e 7° di classe. "La gara è andata bene” ha commentato “nonostante un piccolo errore sulla prima prova, che ci ha fatto perdere un bel po' di tempo!".