6 titoli individuali e 18 podi complessivi per il team di Biella e Crescentino

Dopo la vittoria del titolo regionale Piemonte-Valle D’Aosta con gli Esordienti B, le Rane Rosse Dynamic In Sport dei gruppi di Biella e Crescentino concedono il bis, conquistando anche la classifica a squadre con gli Esordienti A. Il campionato regionale estivo, in vasca da 50 metri, si è svolto da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio allo stadio del nuoto di Torino. Tanti i podi e i titoli regionali conquistati dai giovanissimi atleti allenati da Sebastiano Denni e Chiara Ferraris: il bottino complessivo è di 6 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Sul podio: Leonardo Picariello, 1° nei 400 misti, 2° nei 200 misti, nei 400 e nei 200 stile libero, Giorgia Caneparo, 1ª negli 800 stile libero, nei 200 delfino, nei 400 misti, nei 100 e 200 dorso, Sofia Pranio, 2ª negli 800 stile libero e nei 200 rana, 3ª nei 400 misti e nei 100 rana, Edoardo Trivero Boli, 2° nei 200 rana, 3° nei 1500 stile libero, Maria Pranio, 3ª nei 400 stile libero. A podio anche le staffette 4x100 stile libero femminile, 2ª con Iris Zanero, Gabriela Magda Baietto, Giorgia Caneparo e Maria Pranio e la 4x100 mista femminile, 2ª con Giorgia Caneparo, Sofia Pranio, Gabriela Magda Baietto e Maria Pranio. Tra i primi otto delle rispettive classifiche e quindi in zona punti: Anna Tomei, 8ª negli 800 stile libero, Angelica Fassiola, 5ª nei 200 delfino, Emma Negro, 6ª nei 200 delfino, Tommaso Albanese, 6° nei 200 delfino, 8° nei 400 misti, Carlotta Basile, 5ª nei 100 e 7ª nei dorso, Gabriela Magda Baietto, 8ª nei 400 stile libero, Iris Zanero, 5ª nei 200 dorso.

c. s. Rane Rosse Dynamic In Sport g. c.