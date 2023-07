Clochard Vintage Shop apre al pubblico nel nuovo negozio di Candelo: “Ogni abito è un pezzo di storia con il suo valore unico”

“Quando ho per le mani un abito vintage, la mia fantasia comincia a galoppare. In tempi passati ci si affidava alla sarta - mia nonna lo era - per confezionare gli abiti, soprattutto quelli più preziosi, oppure per replicare un capo visto in un film o indossato dalla diva del cuore. Nel momento in cui mi imbatto in uno di questi, inizio a fantasticare sulla storia di chi lo ha tanto desiderato ed indossato, magari per la serata più importante della sua vita. Chi era? Che cosa faceva? Immagino tutto di queste giovani donne: come portavano i capelli, che scarpe e borse abbinavano”.

Inizia così il suo racconto Mariangela, titolare di Clochard Vintage Shop, l’attività che da molti anni vende abiti ed accessori vintage unici, sia online che nei mercati in giro per l’Italia. Il sito di Clochard Vintage Shop è stato realizzato dal fratello Angelo, web designer, che oggi ha il suo ufficio proprio all’interno del nuovo negozio Clochard Vintage Shop: da pochi mesi, infatti, Mariangela ha aperto al pubblico anche il suo punto vendita fisico, in via Guglielmo Marconi 20 a Candelo.

Lo slogan “clochard” scelto da Mariangela significa “vagabondo” - o “senza tetto” -, proprio come gli abiti che il suo negozio ha adottato, selezionati con cura in cerca di una casa e d’amore. Una volta entrati in negozio, si ha subito la percezione di essere avvolti da mille colori brillanti: giacche, pantaloni, accessori, camicie e vestiti floreali, e ancora tappeti ed elementi decorativi d’arredo unici, come le locandine originali di film prettamente degli anni ‘80 e ‘90.



Mariangela, classe ‘85, sviluppa una forte passione per il vintage già nella tenera età: “Mia mamma mi portava per “ferri vecchi” - così si chiamavano i rigattieri all’epoca - e preferivo di gran lunga loro ai negozi di giocattoli. Il mio primo acquisto, fatto con i risparmi della paghetta, fu un mobile radio che ancora adesso conservo gelosamente, come del resto il mio primo abito vintage”.



Nata e cresciuta nella piazza del mercato, sviluppa la sua grande capacità di “ravanare” - da lei così definita - sin da quando viaggiava con i genitori ambulanti: “Passavo il tempo dietro al nostro bancone ma, soprattutto, a curiosare in quelli degli altri; in quelle montagne di abiti sparpagliati, trovavo dei veri tesori. La piazza è rimasto il mio posto del cuore, e ci sono ancora oggi grazie ai numerosi mercatini a cui partecipo periodicamente, come il Remira Market di Milano”.



Clochard Vintage Shop è aperto a tutti, senza alcuna distinzione di genere: chi entrerà non troverà la traduzionale separazione tra capi uomo e donna, ma potrà sentirsi libero di scegliere con il cuore il capo che preferisce in base al colore, al modello e allo stile. “Non sopporto le vendite pilotate ed indotte – spiega Mariangela – ed è per questo che, chi acquista uno dei miei abiti, voglio che si innamori e scelga in maniera spontanea di donargli una nuova vita; per me non sono solo vestiti ma un vero e proprio pezzo di storia, ognuno con il proprio vissuto. Acquistare vintage non è solo una scelta di moda e gusto ma anche un gesto di sostenibilità, perché si riutilizzano capi che già esistono, al quale si decide di ridargli valore”.

Gli anni di esperienza maturata, hanno permesso a Mariangela di ampliare la sua ampia rete di contatti che le consente di ricevere abiti di provenienza da tutto il mondo. Il suo amore per il vintage non si limita alla compra-vendita, ma anche alla customizzazione di giacche vintage applicando frange che provengono da tendaggi, arredi ed abatjour degli anni ‘60 e ‘70. Il cucito ha sempre fatto parte della sua vita, sin da quando - all’età di 14 anni - anziché uscire con le amiche, seguiva i preziosi insegnamenti e consigli della nonna sarta: “Avrei potuto ascoltarla per tutta la notte. Da questi nostri incontri serali, si sviluppò negli anni la passione, il desiderio e la voglia di personalizzare alcuni tipologie di capi; è nata così la mia capsule collections che unisce tre cose che amo: le frange, l’arredamento ed il vintage”.

Il negozio si trova a Candelo (BI) in via Guglielmo Marconi 20.

È aperto dal martedì al venerdì (10-12:30 e 15:30-18:30), il sabato (14-18:30) ed il lunedì (15:30-19). Chiuso domenica.



Per informazioni: Cell. 3471653345 - clochardvintageshop@gmail.com



Sito: www.clochardvintageshop.it

Pagina Instagram: www.instagram.com/clochard_vintage_shop

Pagina Facebook: www.facebook.com/clochardvintage