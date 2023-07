Teatrando in scena a luglio al Parco Reda con “3x10”

Lo spettacolo itinerante di Teatrando, in scena nei fine settimana del mese di Luglio al Parco Reda, in località Vallemosso a Valdilana, quest’anno s’intitola “3x10”. Più che un titolo, una moltiplicazione, il cui risultato è 30. Quest’anno sono infatti 30 le edizioni dello spettacolo estivo che la compagnia diretta da Paolo Zanone presenta fin dal 1994 con la stessa formula, che prevede repliche per tutto il mese di Luglio nei fine settimana.

Per 25 anni (fino al 2018), a ospitare le rappresentazioni è stato il parco del Brich di Zumaglia con il suo Castello, poi ci sono state 2 edizioni a Villa Piazzo a Pettinengo (quella del 2020 in una formula un po’ diversa dettata dalle restrizioni causa pandemia) e infine 3 (compresa quella in arrivo) al Parco Reda di Valdilana. Giocando su questo numero è nata la semplice operazione sintetizzata nel titolo, che ha ispirato la struttura dello spettacolo e si presta a diverse letture.

Sarà appunto il 3° anno di Teatrando al Parco Reda, grazie alla collaborazione degli Amici del Parco Reda, che si meritano un 10 per la passione e la dedizione con cui se ne prendono cura. Saranno 3 le persone all’accoglienza pubblico e sono 3 i tecnici che si stanno occupando dell’allestimento, mentre 10 sono gli autori dei testi rappresentati. Il percorso teatrale tra i sentieri del parco comprenderà 10 scene, ciascuna delle quali prevede 3 personaggi, per un totale di 30 attori in azione a ogni replica. Le situazioni rappresentate sono tutte nuove, ma i temi trattati rimandano ad alcuni di quelli che hanno caratterizzato i singoli spettacoli proposti in questo trentennio: dalle scene di vita familiare (1999) all’omaggio opera lirica (2018), dalla mitologia greca (2000 e 2001) ai numeri (2010). Un percorso che vuole essere un omaggio al teatro stesso e un saluto a questa formula estiva. Fatto trenta, infatti, non si farà trentuno.

Almeno non con queste caratteristiche. Si farà altro! “È palese che non si tratti di un addio – spiega Paolo Zanone – vista la nostra sempre maggiore presenza negli avvenimenti culturali del territorio, durante l'anno. È solo un arrivederci alle tante nostre proposte che in futuro pensiamo di poter mostrare. Ma lo spettacolo estivo di Luglio, di tutto il mese di Luglio, quello no, non tornerà. Quello che presenteremo quest’anno è quindi un saluto a questa formula e sarà come al solito, un mix di scritture e recitazioni teatrali, di attori e impostazioni diverse, che vogliono un po' sintetizzare quello che è il nostro teatro, fatto di intrattenimento, ritmi, inviti ad essere ironici e a non prendersi mai troppo sul serio, ma anche a riflettere e ad essere più solidali. Un teatro fatto di costumi figli della nostra fantasia, di piccole invenzioni sceniche, di musiche appropriate e di attori eterogenei, nei generi, nelle espressioni generazionali, nelle abilità”.

“3x10” debutterà Sabato 8, con repliche Venerdì 14 e Sabato 15, Venerdì 21 e Sabato 22 e infine Giovedì 27, Venerdì 28 e Sabato 29. L’ingresso avverrà ogni 20 minuti dalle 20.30 alle 21.50 (in caso di esaurimento posti potrà essere aggiunto anche il gruppo delle 22.10). Solo info tramite WhatsApp: 331.7473960.