Storie di Piazza, in arrivo tre spettacoli per il weekend

Sarà una settimana intensa quella di Storie di Piazza che propone, dal lunedì alla domenica, un articolato percorso artistico, con un laboratorio per giovanissimi e ben tre spettacoli differenti venerdì 7 (Io e i miei sogni a Miagliano), sabato 8 (Stasera mi butto a Gaglianico) e domenica 9 (Mercato del '900 a Donato).

Io e i miei sogni

Da lunedì 3 luglio a venerdì 7 luglio si svolgerà, tra Miagliano e la Frazione Falletti, un laboratorio di creazione teatrale in collaborazione con Casa Bit, Accademia del Musical di Torino, centro specializzato nella formazione di attori, cantanti, danzatori. Il laboratorio, tenuto da Davide Ingannamorte, regista ventenne della nostra Compagnia con il supporto di Oriana Minnicino, attrice, cantante e regista biellese, vedrà la partecipazione di un gruppo di ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 16 anni allievi di Casa Bit ma sarà aperto anche ai giovani biellesi. Nella giornata di mercoledì è previsto anche un pomeriggio di riprese video sul tema dell'acqua per il progetto Contiamo su di noi, con Maurizio Pellegrini. Il laboratorio si concluderà venerdì 7 luglio, alle ore 17.30, a Miagliano, con la messa in scena dello spettacolo Io e i miei sogni, percorso itinerante a partire dal Lanificio Botto. Ingresso a offerta libera. Prenotazioni: 351 8862836.

Stasera mi butto

Sabato 8 luglio alle 15,30 andrà in scena con lo spettacolo Stasera mi butto alla Casa di soggiorno anziani di Gaglianico. E' il primo incontro del progetto Memoria d’annata di Anteo Impresa Sociale, giunto quest'anno alla sua seconda edizione, Ingresso libero. Prenotazioni: 345 2781862 (Martina Laganà). Il progetto Memoria d'annata è nato per rispondere alla necessità di creare alleanze strategiche tra cultura e salute in un momento, quello dell’emergenza pandemica, in cui le attività di socializzazione hanno rischiato di venir meno, e utilizza lo strumento teatrale per promuovere l’inclusione e la partecipazione sociale dei residenti e favorire l’integrazione territoriale delle RSA nel tessuto sociale attraverso azioni di “public engagement”. Si compone di una parte di laboratorio (svolta in partnership tra vari enti e guidata dall’antropologa Martina Laganà) che raccoglie le testimonianze dei degenti e di una rassegna teatrale in tre case di riposo biellesi a luglio e settembre. Lo spettacolo Stasera mi butto è il primo del 2023 e rappresenta un momento di incontro, condivisione, festa, rielaborazione in chiave musicale e teatrale e quindi di gioia e divertimento per i nostri anziani. Storie di Piazza aps opera una trasformazione di preziosi momenti di vita narrati in una kermesse giocosa che fa da ponte tra il passato e il presente, mettendo in scena i ricordi degli ospiti con vari personaggi che affolleranno la scena nel grande cortile della RSA. Il titolo “Stasera mi butto” pone una domanda: Dove? Nella mischia? Dalla finestra? No, nel divertimento, ricordando, con nostalgia e curiosità, un mondo passato che ha caratterizzato le vite dei nostri anziani: i giochi, la guerra, l’amore, la timidezza, le avventure, i canti, i balli. Una rievocazione che ci lascia in eredità valori, solidarietà, riflessioni e dolori.

Mercato del '900

Domenica 9 luglio, dalle 15 va in scena il Mercato del 900 a Donato, al Centro di documentazione sull'emigrazione. Spettacolo di teatro itinerante a offerta libera. Prenotazioni: info@storiedipiazza.it. In occasione della stagione di visite della Rete Museale Biellese il Centro di documentazione sull'emigrazione aprirà le porte al Mercato del 900 nella piazza antistante il Comune, con partenze scaglionate alle ore 15-16-17. Lo spettacolo è inserito nel programma di Storie Biellesi 2023 di Storie di Piazza aps, rassegna che si avvale del contributo della Fondazione CRBiella e di numerosi altri partner. Il piccolo Museo di Donato ospiterà le bancarelle di variopinti venditori ambulanti fine anni '40 che, superate la grandi difficoltà della guerra, si impegnano nella ricostruzione, dando valori e contenuti al loro operare. Questi ricordi sono patrimonio comune di quell'epoca e hanno molti tratti legati al Museo di Donato, dove Storie di Piazza ritornerà a settembre con altre testimonianze, tra canzoni e storie di emigrazione raccolte nel Museo.

Prossimo appuntamento il 15-16 luglio a Bagneri, Muzzano per laboratori teatrale e di riprese video e spettacolo domenicale.

Per altre informazioni: www.storiedipiazza.it