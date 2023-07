Candelo, crescono prestiti e attività alla Biblioteca Civica

La biblioteca civica Livio Pozzo di Candelo, al termine del primo semestre del 2023, vede un potenziamento dei prestiti e delle attività dedicate ad adulti e giovani. In particolare, i prestiti nel primo semestre del 2023 sono stati 1195, contro i 656 del primo semestre del 2022.

E' stata fatta un'analisi delle varie fasce di lettori per età e si è notato che i lettori dai 60 anni in su sono quelli che hanno preso più libri in prestito; a seguire le fasce 30-59 e i ragazzi fino a 14 anni di età. Molto più ridotti sono i giovani lettori dai 15 ai 29 anni. Il potenziamento dei prestiti è sicuramente collegato alle varie attività portate avanti per bambini (laboratori al sabato pomeriggio, incontri con le classi della scuola dell'infanzia e primaria...) e adulti: progetto "Candelo che scrive", progetto "Il Biellese che scrive" e "Fiera della parola ed emozioni con orizzonti creativi" con una presentazione di generi di libri diversi.

L'amministrazione ha acquistato libri per migliaia di euro a fine 2022 e nuovi acquisti per più di mille euro verranno fatti a giorni. Gli orari di apertura a luglio/agosto: dal lunedì al sabato resteranno immutati per tutto il mese di luglio. Ad agosto la biblioteca sarà chiusa solo nella settimana di Ferragosto (dal 14 al 20 agosto).

Orario invariato negli altri giorni: