A Cerrione la mostra delle opere di Yvette Geissbuhler

È stata inaugurata il 25 giugno al Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” la mostra di opere di Yvette Geissbuhler “Evocazioni in chroma” curata da Claudia Ghiraldello. Yvette è un'artista originaria della Svizzera francese ed è residente ad Alice Castello. Questa pittrice, attenta in particolare all'espressionismo e all'astrattismo, ha iniziato la sua carriera dipingendo su porcellana e poi è passata alla tecnica ad olio.

Negli ultimi tempi è stata attratta dall'acrilico, materiale mediante il quale ha realizzato le opere pittoriche che sono esposte proprio in occasione di questa mostra. Si tratta di lavori che giocano “in chroma” accendendo l'immaginario del visitatore che in essi può trovare spunto per una meditazione sulla realtà della vita. La curatrice durante la presentazione ha avuto per l'artista parole di elogio facendo emozionare anche il pubblico accorso ad ammirare le tante opere esposte. Si tratta non solo di opere pittoriche, ma anche di sculture. Affascinata dalla produzione di Alberto Giacometti, Yvette durante la sua carriera ha lavorato infatti anche in ambito scultoreo realizzando opere alla continua ricerca di dinamismo e di essenzialità nelle linee. Le sculture della Geissbuhler sono prodotte in filo di ferro ricoperto poi da bende gessate e colorate a imitare il bronzo.

È stata scelta per la copertina del catalogo che accompagna la mostra, catalogo a cura della Ghiraldello, una statua particolarmente interessante, ossia quella che raffigura una bambina la quale, evocando lo stile di Banksy, rincorre con “Spensieratezza”, questo il titolo dell'opera, il suo palloncino. Tra gli altri lavori esposti, attira grande interesse quello intitolato “Uomo senz'anima” nel quale, come commentato dalla Ghiraldello durante la presentazione, “quel vuoto del corpo simboleggiato da un anello ovale simil-bronzo racconta di angosce mai espresse, di dolori compenetrati nella figura che, somatizzandoli, ha tradito per sempre la sua ricerca di spiritualità. È il corpo che ha avuto la meglio sull'anima e ne ha rubato l'essenza. L'ispirazione proviene con evidenza da Jean Louis Corby”. Tornando alla copertina del catalogo, va detto che su questa è stata inserita anche la raffigurazione del quadro, in acrilico su cartone, intitolato “Marmo di fuoco”, opera nella quale l'artista, come indicato dalla curatrice, “nella colata fascinosa del giallo-oro e del grigio crea sinuosi movimenti in morbida stilizzazione”.

Notevolissime, tra le altre, le opere intitolate “Il tutto” e “Universo” che, in acrilico su pergamena resinata, nelle pennellate raffinate creano una composizione cromatica di gradevolissimo effetto. Ancora, i dipinti in blu, così come quelli in nero, illuminati da oro e argento, danno vita a evocazioni cromatiche di grande impatto emotivo. La Ghiraldello si è infine detta molto grata all'artista che in due opere ha voluto omaggiare la realtà del castello di Cerrione dal momento che esse consistono in due raffigurazioni stilizzate di fiori in policromia che evocano i fiori del giardino di questo maniero. La mostra è visitabile fino al 16 luglio dal venerdì alla domenica dalle ore 15 alle ore 18 (oppure su appuntamento). L'ingresso è libero. Info: direzione.centroculturale@tenutacastello.it cell. 349 0848997.