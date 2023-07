Un incidente mortale si è verificato ieri sera, sulla statale 26, nel tratto compreso tra Caluso e Candia Canavese. Un motociclista è morto.

La sua moto si è schiantata contro un furgone, per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso. La strada è stata chiusa per consentire ai soccorritori di intervenire, ma purtroppo per il motociclista, di cui non si conoscono le generalità, non c’è stato nulla da fare.