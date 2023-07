Alagna, elicottero precipita sul Monte Rosa

AGGIORNAMENTO ORE 9,17

L'incidente è avvenuto a circa 4.500 metri, nella zona del Colle Gnifetti, poco sotto la Capanna Regina Margherita. A bordo cinque persone, fortunatamente illese. Le cause dell'incidente sono in fase di accertamento: secondo le prima informazioni, il mezzo era impegnato in volo panoramico.

Un elicottero è precipitato sul Monte Rosa, nel tratto tra i rifugi Gnifetti e Regina Margherita, nel territorio del Comune di Alagna Valsesia, a circa 4mila metri di quota. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 e i mezzi di soccorso e del 118 stanno raggiungendo in questi minuti la zona dell'incidente. A bordo del mezzo c'erano cinque persone: per fortuna nessuna di loro ha riportato ferite gravi.