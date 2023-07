Sono sempre più frequenti le segnalazioni di rifiuti abbandonati lungo le strade del nostro territorio. Comportamenti deprecabili che molto spesso restano impuniti.

Come accaduto a Cossato, dove ignoti cittadini hanno gettato in uno spazio sterrato due sacchi dell'immondizia, subito segnalati da un residente, infastidito dal forte odore. In seguito sono stati rimossi dal personale preposto. Sul posto anche la Polizia Locale per gli accertamenti di rito.