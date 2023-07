Crevacuore in lutto per la morte di Gian Luigi Pavero, è stato sindaco per 10 anni

Comunità di Crevacuore in lutto per la morte di Gian Luigi Pavero, mancato ieri all'affetto dei suoi cari all'età di 80 anni. Per anni dirigente di una nota azienda tessile, è stato anche sindaco del paese per un decennio (2004-14).

Al dolore dei familiari si stringe l'attuale amministrazione comunale che ne ricorda le apprezzate qualità umane e professionali. A piangerne la scomparsa i due figli e i parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di Crevacuore. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 10 di giovedì 6 luglio.