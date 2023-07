Cossato, civetta finisce nella canna fumaria: salvata dai Vigili del Fuoco FOTO

Vigili del Fuoco in azione a Cossato per liberare una civetta. La chiamata al numero di emergenza unico è arrivata oggi pomeriggio da una residente che ha segnalato la presenza del rapace, rimasto incastrato all'interno della canna fumaria della sua abitazione. Una volta sul tetto, la squadra ha recuperato il volatile, poi affidato al servizio preposto al recupero della fauna selvatica.

Sempre oggi, sono stati soccorsi una poiana e una lepre, in difficoltà nei comuni di Castelletto Cervo e Gaglianico. In entrambi i casi, sono stati liberati in natura dopo l'assistenza del caso.