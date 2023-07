Biella, 30enne derubato dello zaino: arrivano i Carabinieri

Giornata da dimenticare per un pakistano di 30 anni derubato dello zaino. È successo stanotte, nel comune di Biella.

Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo era giunto ieri sera nel capoluogo, col treno, per sbrigare alcune pratiche burocratiche nella giornata odierna. Non avendo dove andare, ha scelto di dormire su una panchina. Ma al suo risveglio l'amara scoperta: lo zainetto con dentro tutti i documenti era stato portato via da qualcuno. Disperato, ha subito richiesto l'intervento dei Carabinieri per denunciare quanto accaduto.