Graglia, lezioni di Meditazione al Monastero Buddhista

Al Monastero Buddhista Mandala Samten Ling di Graglia Santuario proseguono per tutta l’estate le lezioni di Meditazione gratuite.

I prossimi appuntamenti sono fissati per domenica 9 Luglio e domenica 23 Luglio, la partecipazione è aperta ai singoli ma anche alle famiglie, prevede una mattinata di pratica suddivisa in due momenti: Ore 10:00-11:00, la lezione di meditazione sotto la guida di esperti Maestri. Ore 11:00-12:30, la tradizionale Puja di buon auspicio, celebrata per generare energie positive da inviare a tutti gli esseri che soffrono e per promuovere la pace nel mondo.

L’iniziativa vuole offrire a tutti un momento di distensione e serenità in un ambiente spirituale che apre i cuori e le menti, definito, a buona ragione, “Il luogo del risveglio interiore”.

Per ragioni organizzative è gradita una conferma di partecipazione alla segreteria. Telefono e WhatsApp: +39 3714850044

E-mail: coordinamento@mandalasamtenling.org

Sito web: www.mandalasamtenling.org