Cossato, nuovo “Clean Up” per un futuro più green FOTO

Si è tenuto a Cossato l’ultimo appuntamento a favore dell’ambiente, messo in campo da “Clean Planet for a green future” che, grazie alla collaborazione di numerosi volontari, si occupa della pulizia di diverse aree individuate.

Il Clean Up di domenica 2 luglio si è rivelato un successo, nonostante le poche presenze dovute alle vacanze estive: “Una splendida mattinata, nella quale abbiamo avuto modo di conoscerci e chiacchierare, il tempo scorreva in fretta e anche se in pochi, siamo riusciti a raccogliere molti litri di materiale” affermano i promotori dell’iniziativa.

La raccolta, partita da Via per Castelletto Cervo, rappresenta un altro tassello della mission di Clean Planet: “Riempire una nave container piena di rifiuti” e grazie alle continue attività sul posto e di sensibilizzazione, anche con la collaborazione delle scuole del territorio, l’Associazione si fa strada verso un futuro ecologico.