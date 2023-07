Avvistati e filmati decine di oggetti volanti non identificati a Como, la segnalazione del CUN Biella, VIDEO

Avvistati e filmati decine di oggetti volanti non identificati a Como, la segnalazione del CUN Biella

Il 1 luglio 2023 alle ore 19:30, in località Solbiate con Cagno, Como, sono stati avvistati e filmati decine di oggetti volanti non identificati fermi sull'area e individuati come Flotillas.

Il CUN, Centro Ufologico Nazionale, sta investigando direttamente l'avvistamento e sta analizzando il filmato.

Nel caso vi fossero altri testimoni del caso li invitiamo a contattarci alla email: cunufoline@gmail.com.

Seguiranno dovuti approfondimenti.

"Il nostro messaggio - commenta Alberto Pernici CUN Biella - vuole trasmettere la serietà della nostra attività di ricerca per poter dare risposte nei limite del possibile a fenomeni non identificati.