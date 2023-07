Vigliano, nuovo cantiere di lavoro per gli over 58: si cercano tre operatori

Il progetto presentato dal comune di Vigliano Biellese, denominato “Un lavoro (anche) per te - 3° edizione” si è classificato 1° in graduatoria tra tutti i 168 progetti presentati dagli Enti piemontesi, e pertanto è stato ammesso al finanziamento regionale per l’attivazione di un progetto/cantiere di lavoro per n. 3 operatori da impiegare in mansioni di piccolo cantonierato e in attività di manutenzione, per la durata di n. 12 mesi e per un impegno settimanale di 30 ore.

L’iniziativa “Cantieri over 58” persegue la finalità di ridurre il disagio economico e sociale di persone disoccupate di età superiore ai 58 anni, prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro, dando la possibilità di impiego in cantieri di lavoro temporaneo e straordinario, al fine di contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali pensionistici.

Il cantiere di lavoro, che verrà attivato nel prossimo mese di ottobre, prevede la selezione di n. 3 operatori da impiegare in mansioni di piccolo cantonierato ed in attività di manutenzione (a titolo di esempio: tinteggiatura ed imbiancatura di interni/esterni, verniciatura panchine e cancellate, manutenzione e riparazioni dell’arredamento urbano, svuotamento cestini, pulizia e rimozione cartacce, affissione manifesti, mantenimento di aree verdi e beni pubblici, irrigazione aiuole e piccolo giardinaggio, attività di facchinaggio, movimentazione arredi e suppellettili ed in generale per attività a supporto ed in affiancamento al personale comunale del settore tecnico-manutentivo), per la durata di 12 mesi e per un impegno lavorativo di 6 ore giornaliere, per 5 giorni a settimana ed un’indennità giornaliera pari a 30,72 euro/giornata lordi.

Per conoscere requesiti, modalità di partecipazione econcordare un appuntamento si può visitare il sito del Comune o telefonare al n. 015/512041 dal lunedì al venerdì, ore 9-12.