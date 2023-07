Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il bilancio di “A Me gli Occhi 2022-2023”, FOTO

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il bilancio di “A Me gli Occhi 2022-2023”

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti anche quest’anno ha presentato i risultati del progetto "A me gli occhi".

Le attività dell’anno scolastico 2022-2023, sono state avviate grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della Dottoressa Silvia Gotardo, Ortottista e assistente in oftalmologia.

“L’obiettivo e l’importanza della conduzione di screening in età scolare, consiste nella diagnostica di problemi di vista, che inizialmente non presentano sintomi ne disturbi – afferma Gotardo – L’ambliopia (che interessa il 2/4 % della popolazione) è considerata la maggior causa di riduzione della vista ed è di fondamentale importanza rilevarla il più precocemente possibile in quanto, se trattata nel periodo di plasticità del sistema nervoso, sarà potenzialmente reversibile”.

Gli screening permettono di intervenire in modo da ridurre i danni visivi permanenti e sono stati effettuati grazie all’Unità mobile Oftalmica, appositamente attrezzata. Le visite di recupero per gli alunni assenti, si sono invece svolte presso la sede dell’Unione Italiana Ciechi di Biella.

I bambini e i ragazzi interessati, dai 4 agli 11 anni (oltre 3000), sono da suddividersi in due categorie: in età prescolare e scolare, per ciascuna rilevazione l’esito viene registrato e consegnato al bambino/ragazzo, al termine della stessa.

Di seguito alcuni dei dati più rilevanti, riscontrati in sede di valutazione:

Per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia, al momento della visita, il 97,8% (807 bambini) non portavano occhiali, mentre il restante 2,2% (18 bambini) usavano lenti. Al 77,6% dei bambini sono risultati 10/10, mentre i test ineseguibili ammontano al 2,8%.

La valutazione ortottica, utile alla ricerca della presenza di eventuali alterazioni sensoriali, ha evidenziato i seguenti dati:

- Cover Test, 95,1% (784) nella norma, 4,4% (37) alterato e per lo 0,5% (4) è risultato ineseguibile.

- Test di Lang, 94% (775) nella norma, 4,7% (39) alterato e per l’1,3% (11) è risultato ineseguibile.

In relazione a tutti gli esami effettuati, a 111 bambini, pari al 13,4% del totale, è stato consigliato un approfondimento oculistico, mentre per i restanti 714 la visita è risultata nella norma, consigliano però un controllo all’inizio della Scuola Elementare.

Per la Scuola Primaria, al momento della visita, il 94% (929 bambini) non portava occhiali, mentre il restante 6% (66 bambini) usava lenti. All’88% dei bambini sono risultati 10/10, mentre i test ineseguibili ammontano all’1,4%.

Valutazione ortottica:

- Cover Test, 95,2% (954) nella norma, 4% (40) alterato e per lo 0,2% (2) è risultato ineseguibile.

- Test di Lang, 96,2% (958) nella norma, 3,1% (31) alterato e per lo 0,7% (7) è risultato ineseguibile.

Al 15,2% (151 bambini) è stato consigliato un approfondimento oculistico, mentre per l’84,8% dei casi (845 bambini) la visita è risultata nella norma.

Per la Scuola Media, al momento della visita, l’80,5% (1079 ragazzi) non portava occhiali, mentre il restante 19,5% (261 ragazzi) usava lenti. Al 77,6% dei ragazzi sono risultati 10/10, mentre i test ineseguibili ammontano al 2,8%.

Valutazione ortottica:

- Cover Test, 95% (784) nella norma e per il 4,4% (37) è risultato alterato.

- Test di Lang, 93,9% (775) nella norma e per il 4,7% (39) è risultato alterato.

- Sensibilità cromatica, alterato per il 3,1% (42 ragazzi).

Al 21% (283 ragazzi) è stato consigliato un approfondimento oculistico, mentre per il 79% dei casi (1057 ragazzi) la visita è risultata nella norma.

Per quanto riguarda l’anno prossimo, le attività sono confermate, ma per le progettualità future interviene il Presidente, Adriano Gilberti: “Per gli anni a seguire, noi dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, saremo sempre a favore di queste iniziative: la nostra rete si è estesa nel tempo, ma è solo grazie ai finanziamenti esterni, che avremo la possibilità di riproporre ed estendere i servizi offerti. Ci auguriamo che i finanziamenti continuino e che le fondazioni e le donazioni ci permettano di proseguire sulla stessa linea”.