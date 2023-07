Benna, un fine settimana tra buon cibo, musica, premiazioni e un compleanno molto particolare, FOTO e VIDEO

E’ stato un week-end di festa, quello appena trascorso a Benna, in occasione della tradizionale Festa ad San Pero.

La patronale, organizzata nella zona sportiva del paese a Largo Lentigny è iniziata venerdì, registrando una buona partecipazione alla serata con buon cibo e rhythm party 90/00, nonostante il meteo non dei più favorevoli, i festeggiamenti sono proseguiti sabato con l’intrattenimento dei Situazionisti Live Band, domenica mattina appuntamento per tutti alla messa in onore del Santo Patrono e nella serata, pasta party e concerto della Fanfara Alpina Valle Elvo.

“Un particolare grazie va allo Sport e Folclore e a tutte le associazioni (Comitato di Gemellaggio, Bocciofila San Secondo Bennese e Gruppo Alpini) che hanno collaborato con esso per l’organizzazione e la buona riuscita della tre giorni di festa – spiega il sindaco Cristina Sitzia – è stato un piacere vedere molti giovani tra i volontari della festa ad affiancare e dare una mano al gruppo storico delle varie associazioni, un segnale importante di coinvolgimento e collaborazione tra generazioni che fan ben sperare anche per il futuro della nostra Comunità”.

Domenica pomeriggio, la giunta comunale ha reso visita a Flavia Carta, neo centenaria del paese che proprio domenica ha spento 100 candeline. Un vero piacere incontrare Flavia che con spirito e buona memoria, insieme ai famigliari più cari, ha intrattenuto le numerose persone che in questi giorni sono stati a trovarla per festeggiare questo traguardo.

Nella serata di domenica, prima del concerto della Fanfara Valle Elvo, l’Amministrazione Comunale ha premiato con un attestato Matilde Milan, giovane studentessa bennese che lo scorso anno è stata tra i dieci studenti italiani selezionati per partecipare ad un programma Dep in Nuova Zelanda e che nei mesi scorsi, nell’ambito del concorso internazionale Best in English si è classificata prima tra tutti gli italiani e 267.a su circa 23.000 partecipanti. L’Amministrazione ha voluto complimentarsi anche con Lara Bandiera che tra circa un mese partirà per un anno di studi in Honduras, attraverso una borsa di studio di Intercultura.

Un orgoglio per la nostra Comunità, avere giovani come Matilde e Lara, cresciute nelle nostre piccole scuole del paese che portano in giro per il mondo il nome di Benna.