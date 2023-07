“Sviluppare la mente consapevole”, a ottobre due giorni di seminario con Gioacchino Pagliaro

Nell’autunno del 2023 riparte il sodalizio tra Fondo Edo Tempia e Oasi Zegna che tornano a organizzare un fine settimana di seminario con il dott. Gioacchino Pagliaro. Lo psicologo, docente universitario e presidente di Attivismo quantico europeo sarà a disposizione sabato 7 e domenica 8 ottobre per una “due giorni” nel cuore dell’Oasi Zegna presso l’albergo ristorante Bucaneve.

Con lui interverrà il dott. Francesco Andreoli, medico e consulente del Fondo Edo Tempia. Il tema prescelto è “Sviluppare la mente consapevole”, in un territorio, quello dell’Oasi Zegna, che ben si presta per questo tipo di attività a contatto con la natura. Il corso si pone l’obiettivo di coinvolgere i partecipanti intorno al tema della visione olistica della vita, al fine di migliorare sé stessi e di accrescere la propria leadership personale. Per fare ciò si utilizzerà la meditazione. Sarà insegnato come sia possibile sviluppare la “mente consapevole” e coltivare le preziose facoltà che divengono disponibili solo quando si è in grado di allentare il lavorio mentale (stress, pensieri negativi e ripetitivi, ansie e preoccupazioni).

La mente consapevole aumenta l’equilibrio tra creatività e razionalità e avviene la riscoperta di abilità naturali atrofizzate, quali l’intuizione, la creatività, le comunicazioni non locali e la connessione con la mente non locale (la coscienza universale). Si tratterà di un seminario, quindi, utile per vivere meglio nel mondo del lavoro, nelle relazioni interpersonali e per assumere corretti stili di vita. Inoltre si parlerà di sana ed equilibrata alimentazione intesa come l’avvicinarsi al pasto in modo consapevole per sintonizzare l'appetito con le reali necessità del corpo e per evitare di usare il cibo come sostegno. In questo modo mangiare torna a essere ciò che realmente è: una necessità fisiologica, un bisogno primario. Gioacchino Pagliaro è psicologo e psicoterapeuta e per diciassette anni è stato docente all’Università di Padova. È riconosciuto come precursore dell’introduzione della meditazione e delle pratiche di consapevolezza nelle aziende sanitarie pubbliche.

È stato direttore della psicologia ospedaliera all’Ausl di Bologna. È componente dell’Osservatorio sulle medicine non convenzionali della regione Emilia Romagna e presidente Aqe (Attivismo Quantico Europeo). Francesco Andreoli è medico chirurgo ed esperto in psico-neuroendocrino-immunologia e nutrizione. Per il Fondo Edo Tempia offre consulenze per la corretta alimentazione ai pazienti oncologici. Le prenotazioni per il fine settimana si raccolgono alla segreteria del Fondo Edo Tempia allo 015.351830, a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17. Per chi volesse, sono a disposizione anche pacchetti per soggiorno e cena a Bielmonte, da prenotare direttamente all’albergo Bucaneve (015.744184).