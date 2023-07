Regione, da oggi 470.000 euro per rievocazioni storiche e carnevali, patrimonio linguistico e attività espositive

Da oggi fino al 4 settembre alle opre 12 è aperto lo sportello regionale che finanzia con 470.000 euro e tre bandi annuali le rievocazioni e i carnevali storici, il patrimonio linguistico e le attività espositive. Possono concorrere Associazioni private, fondazioni e pubbliche amministrazioni. Per le rievocazioni e i carnevali la regione ha impegnato 200.000 euro di cui 175.000 dedicati a enti no profit e 25.000 alla Pubblica Amministrazione. Per il patrimonio linguistico e culturale del Piemonte sono disponibili 70.000 euro di cui 40.000 per enti no profit e 30.000 per la pubblica amministrazione. Per le attività espositive saranno assegnati 200.000 euro per eventi organizzati da enti no profit. Tutti i bandi riguardano iniziative che si svolgeranno entro il 21 dicembre 2023.

«Sosteniamo la nostra cultura profonda – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio, Vittoria Poggio - quella delle radici e delle tradizioni in un momento storico in cui c’è bisogno di ampliare il ventaglio dell’offerta culturale della nostro Piemonte mettendola nello stesso tempo al riparo dal rischio di essere dimenticata». Per il programma delle rievocazioni storiche sono ammessi progetti che ripropongono un evento realmente accaduto nel passato o consuetudini locali consolidate, con la ricostruzione fedele, talvolta in scala ridotta, delle vicende, anteriori al 1918; carnevali storici di maggiore rilievo e richiamo turistico, che abbiano almeno venti edizioni documentabili e attinenza alla storia e alle tradizioni popolari a decorrere dal 1990; riproposizione di antichi mestieri con radicamento nel territorio interessato, continuità acquisita dimostrata da almeno venti edizioni dal 1990, rilevante valore divulgativo e carattere di raduno almeno a livello nazionale; iniziative legate alla religiosità popolare, caratterizzate dalla rappresentazione di testi di documentato valore artistico e culturale e di tradizione almeno secolare, con esclusione delle festività patronali e dei Presepi viventi.

Il programma dedicato alla lingua sostiene con piani annuali e in prospettiva pluriennali progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale piemontese, e quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza, attraverso programmi dalle attività documentabili. Il piano delle attività espositive prevede infine di promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della creazione contemporanea delle arti plastiche e visive, della fotografia e del design e di incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze degli artisti e delle artiste.

Per i riferimenti in rete, di seguito i link alle rispettive schede nella sezione "Bandi Piemonte" del sito web regionale: Rievocazioni e carnevali storici Link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/rievocazioni-carnevali-storici-piemonte-avviso-pubblico-finanziamento-lanno-2023-lr-11-1deg-agosto

Patrimonio linguistico e culturale del Piemonte Link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/patrimonio-linguistico-culturale-piemonte-avviso-pubblico-finanziamento-lanno-2023-lr-11-1deg-agosto

Attività espositive Link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/attivita-espositive-lr-11-1-agosto-2018-avviso-pubblico-presentazione-richieste-contributo-progetti