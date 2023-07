Ponte della tangenziale, i nostri lettori chiedono: "Come procedono i lavori? Non lavora mai nessuno", VIDEO e FOTO

Ponte della tangenziale, i nostri lettori chiedono: "Come procedono i lavori? Non lavora mai nessuno"

Lunedì 19 giugno sono iniziati i lavori pungo il ponte della tangenziale per la sua messa in sicurezza, e il viadotto è diventato a senso unico da via Candelo verso via Milano.

Nei primi giorni il traffico era nel caos più totale a tutte le ore (leggi Lavori sul ponte), mentre piano piano, forse per via delle famiglie che sono in ferie e delle persone che hanno scelto percorsi alternativi per andare al lavoro, ma la situazione è andata via via migliorando e questa settimana solamente in alcune ore è davvero lento.

Quello che si chiedono diversi nostri lettori attraverso lettere e anche dei video è se il cantiere stia andando avanti. E visto che nella parte superiore effettivamente il cantiere sembra andare molto a rilento, per scrupolo siamo andati sotto al ponte, per vedere se stessero lavorando nella parte bassa, ma non abbiamo visto nessuno.

C'è solo da sperare che vengano rispettati i tempi e che il cantiere chiuda entro agosto, o da settembre forse i percorsi alternativi potrebbero non bastare.