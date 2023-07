Occupazione infermieri, Icardi: “Progettualità condivisa tra Regione, sindacati e aziende sanitarie regionali”

«L’Assessorato alla Sanità, di concerto con la Presidenza della Regione Piemonte, ha sviluppato un percorso di miglioramento nell’ambito della gestione del personale, che si affianca a un percorso di monitoraggio continuo dei trend occupazionali del personale del Servizio Sanitario Regionale. È stata pertanto avviata una progettualità condivisa tra l’Amministrazione regionale, le Organizzazioni sindacali della Dirigenza, del Comparto e le Aziende sanitarie regionali per la “Governance delle risorse umane in Sanità”. Tale progettualità si avvarrà di uno specifico Organismo che nel suo funzionamento concorrerà al monitoraggio continuo del trend occupazionale del personale in sanità».

Così l’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta ad un’interrogazione in Consiglio regionale sulla gestione dell’occupazione del personale infermieristico. L’organismo in oggetto è l’Osservatorio regionale composto da: Presidenza, Assessorato Sanità, Direzione Sanità con i competenti settori, Azienda Zero e le Organizzazioni sindacali.

«L’Osservatorio – osserva l’assessore Icardi - è chiamato a svolgere direttamente le funzioni di verifica e monitoraggio, evidenziando coerenza tra quanto programmato e quanto applicato dalle Aziende sanitarie regionali e pertanto si avvarrà di tavoli di lavoro specifici ove saranno convocate le Direzioni aziendali nell’ambito delle specifiche materie di intervento».