Al Biellese circa 3,7 milioni per messa in sicurezza idrogeologica e interventi su scuole, strade ed edifici pubblici

Ammonta a 3.686.000 euro il contributo che la Giunta regionale del Piemonte, approvando una delibera presentata dall’assessore alle Opere pubbliche e Difesa del suolo Marco Gabusi, ha assegnato per la realizzazione nel Biellese di 11 interventi riguardanti la messa in sicurezza di zone a rischio idrogeologico, viabilità comunale, scuole ed edifici pubblici.

“Per consentire la realizzazione di interventi di estrema rilevanza per i territori interessati - spiegano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi - abbiamo deciso di continuare il percorso di finanziamento intrapreso lo scorso anno e di investire nuovamente oltre 40 milioni di euro in favore dei Comuni piemontesi. Si potranno così aggiungere nuovi tasselli per la riqualificazione dei nostri territori con attenzione alle scuole e alle sedi socio-sanitarie e di volontariato”.

“Risorse indispensabili per i nostri Comuni, che consentiranno alla nostra provincia un ulteriore passo in avanti in termini di sicurezza e qualità dei servizi offerti”, affermano gli assessori regionali biellesi Chiara Caucino ed Elena Chiorino. Queste risorse si vanno a sommare a quelle dell’annualità 2022, che con 3,1 milioni di euro hanno consentito di finanziare interventi in 10 Comuni.

Nel dettaglio i contributi vengono destinati a Verrone alla realizzazione di una nuova rotatoria (258.000 euro), a Pray alla ristrutturazione della scuola dell’infanzia ad alloggi per anziani (300.000 euro), a Vigliano alla messa in sicurezza e al miglioramento dell’efficienza energetica del teatro Erios (479.850 euro), a Coggiola alla messa in sicurezza di versanti in prossimità della strada comunale Biolla-Pian delle Rape (479.850 euro), a Gaglianico allo scolmatore lungo la Roggia del Terzo Principe per la messa in sicurezza di via Carso (479.850 euro), a Campiglia Cervo al guado sul rio Bele (479.850 euro), a Rosazza alla realizzazione di difese spondali in località Bariosco (270.000 euro), a Strona alla rigenerazione dell’impianto sportivo comunale (459.000 euro), a Torrazzo alla realizzazione di un parcheggio (150.300 euro), a Pettinengo alla regimazione idraulica in frazione Azario di Sotto (233.100 euro). Inoltre l’intervento già finanziato a Piedicavallo sarà integrato con 96.430 euro.