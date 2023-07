Miagliano, al via il secondo cantiere per la messa in sicurezza e manutenzione della viabilità

Da mercoledì 5 luglio inizierà a Miagliano il secondo cantiere in pianificazione per l’anno corrente e che prevede opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della viabilità pubblica.Nello specifico le attività riguarderanno il riassetto dei piani stradali con annesso rifacimento del manto bitumoso, riposizionamento a livello stradale dei chiusini di raccolta acque meteoriche, dei vari pozzetti pertinenti ai sottoservizi e la tracciatura della nuova segnaletica stradale orizzontale.

Di seguito le aree e le vie interessate dai lavori: regione Titin (da intersezione con via IV Novembre e via P. Greggio e fino al ponte tra i Comuni di Miagliano e Sagliano Micca); viale Rimembrenza (intera tratta) e via XXV Aprile (intera tratta). Sono inoltre previsti rifacimenti del manto bitumoso di piccoli tratti, in cui insistono importanti avallamenti, situati in regione Prà D'Aranco e nell'incrocio tra via Poma e via Vittorio Veneto.

La viabilità nelle aree impattate sarà regolata con circolazione a senso unico alternato tramite movieri: a tale regola fa eccezione il tratto pertinente al ponte tra Miagliano e Sagliano Micca in cui sarà disposta la chiusura temporanea tramite appostita ordinanza.