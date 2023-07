TeamVolley, in cabina di regia c'è Marta Caimi

Dopo addii e riconferme, è arrivato il momento dei nuovi “acquisti”. Il roster che affronterà il prossimo campionato di Serie B2 sta cambiando pelle: il primo volto nuovo del TeamVolley è quello di Marta Caimi. Si tratta di una palleggiatrice, Il ruolo nevralgico della pallavolo, il giocatore a cui vengono affidate le chiavi del gioco della futura squadra. Classe 2003, è una “vicina di casa” originaria del Novarese, di Borgomanero.

Lo sport l’ha tuttavia portata ben lontana dalla sua terra: il suo cartellino è di proprietà del Vicenza Volley, società con esperienze recenti in Serie A2 e con un occhio molto attento sui potenziali talenti del Piemonte. Marta ha però militato nel suo ultimo campionato a Garlasco; con la divisa neroverde delle pavesi, ha ottenuto un ottimo quarto posto nel girone di Serie B1.

Un curriculum di tutto rispetto per il giovane palleggio, che ha voglia di campo e di responsabilità: «Quando il TeamVolley mi ha proposto di essere la regista della squadra per la prossima stagione, ho accettato con entusiasmo. A livello personale, arrivo da due annate sportive non semplici, in cui ho sentito spesso la necessità di trovare un ambiente che mi desse la possibilità di potermi esprimere al meglio, facendomi ritrovare la fiducia e la sicurezza di cui avevo bisogno come giocatrice. Sin dai primi allenamenti fatti a Lessona, mi sono subito sentita bene accolta. Ho notato una grande preparazione da parte di uno staff davvero organizzato. Sicuramente, l’obiettivo per questa stagione è quello di migliorare sia a livello individuale che di squadra, per svolgere un buon campionato. Non vedo l’ora di ricominciare: ci vediamo presto in palestra!».

Ad accoglierla è come al solito il direttore sportivo biancoblù Marco Motto, che con il resto dello staff ha scelto di puntare su di lei: «Marta CAIMI è il palleggio che abbiamo fortemente voluto per la prossima stagione. Siamo contentissimi di averla con noi, si tratta di un profilo che abbiamo attentamente monitorato nel passato campionato, che lei ha giocato in Serie B1 a Garlasco. Nonostante la giovane età, vanta già un’ottima esperienza nei campionati nazionali, avendo militato in B2, B1 e A2. Siamo certi che potrà essere un valore aggiunto per il roster del TeamVolley della prossima stagione. Ci è piaciuta tantissimo anche la sua solarità, che abbiamo apprezzato quando è venuta a fare qualche allenamento conoscitivo da noi a Lessona. Una giocatrice che cura i dettagli e cerca di perfezionarsi: un approccio che ci piace molto, siamo felici di averla scelta. Benvenuta!».