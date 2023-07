Speed Biella: Tommaso Orosio 2° posto al Trofeo Cologno Monzese, FOTO

Sabato 1 luglio si è svolto il Trofeo CNO Cologno Monzese, lo Speed Biella ha partecipato con Tommaso Orosio e Lorenzo Delledonne cat giovanissimi e Matilde Zanchetta cat. Ragazza

Tommaso Orosio, primo anno giovanissimi, vince la gara 50 mt sprint battendo il campione italiano e leader CNO, nella 600 mt Tommaso prende da subito il comando della gara tagliando poi il traguardo in 3 posizione! Arriva 2° nella combinata per pochissimo non sale sul gradino più alto del podio!!!

Lorenzo Delledonne, agonista da settembre 2022, nella 50 mt raggiunge il 16esimo posto, nella 600 mt conquista un 13esimo posto entrando così nella rosa dei premiati con un buon 15esimo posto e quindi medaglia anche per lui!

I due giovanissimi si sono cimentati, a sorpresa e per la prima volta in una gara a staffetta gareggiando assieme ad un agonista della società piemontese San Mauro, tutti e 3 hanno collaborato assieme raggiungendo un 4 posto come squadra piemontese!

Matilde Zanchetta, agonista anche lei da settembre 2022 nella 5000 mt a eliminazione stupisce, per poco non conquista la finale! Anche lei si cimenta, con due atlete di una società milanese nella gara a staffetta!

E poi c è il nostro futuro agonista Leonardo Martoccia che si conferma ancora una volta vincitore della “ cucciolata”

Lo speed biella si conferma prima società biellese nel settore corsa e terzi nel Piemonte.

La prossima gara è tra 15 giorni a Cassano D'Adda. In bocca al lupo ai nostri Giaguari