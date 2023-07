Ritmica: oro, argento e bronzo a Rimini per la Pietro Micca, FOTO

La Pietro Micca a Rimini conclude le fasi nazionali con ben tre podi nazionali. Le atlete: Vezzoli Bianca, Bocchino Francesca, Garizio Angelica, Caldera Sara e Prina Mello Rebecca, insieme alle tecniche Marta Nicolo, Irina Liovina, Elisabetta Rosso e Federica Mercandino.

Bocchino Francesca, senior storica di casa Pietro Micca, non delude le aspettative e dopo una gara agguerrita si riconferma Vice Campionessa italiana All Around nel livello di eccellenza LE. Non soddisfatta, la Bocchino gioca l’asso e con un toccante esercizio al cerchio sale sul terzo gradino del podio e veste con orgoglio il bronzo nazionale di specialità.

Bianca Vezzoli, livello LB2 Allieva 3, si conferma la campionessa italiana nella specialità palla e veste l’oro. Ottima anche la performance al nastro, con il quale si avvicina alla finale nazionale, ma per pochi decimi termina in 15esima posizione. Termina settima All Around con grande soddisfazione di tutti.

Angelica Garizio, livello eccellenza LE senior 2, si conferma una delle ginnaste cardine della rosa Pietro Micca. Con un programma a palla, clavette e cerchio risale la classifica fino al 23esimo posto, nelle specialità un buon lavoro a palla e clavette, con cui si classifica rispettivamente 15esima e 26esima.

Arriva il momento anche per Sara Caldera e Prina Mello Rebecca, le ginnaste più giovani dell’agonismo arancione e blu, che partecipano per la prima volta alle fasi nazionali di Rimini. Per loro, non solo una grande emozione, ma anche un’esperienza formativa dal punto di vista tecnico, infatti più di 150 ginnaste erano presenti per le gare del loro livello LA allieve 1. Sara presenta palla e corpo libero, con il suo sorriso si classifica 66esima a corpo libero e 73esima a palla. Anche per Rebecca un buon lavoro: 92esima al corpo libero e 69esima alla palla.

“Concludere l’anno sportivo con la Ginnastica in Festa di Rimini è sempre un’esperienza emozionante per tutti, tecnici, atleti e genitori” commenta la direttrice tecnica Marta Nicolo “la passione e l’impegno di queste atlete sono grandi e come staff tecnico è un piacere accompagnare ognuna nel loro personale percorso di crescita nello sport. Un grande grazie per il continuo supporto va ai genitori, che da sempre ci sostengono e aiutano.”