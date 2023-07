Andrea Frassati e Simone Corsetto al Triathlon Sprint Città di Lecco

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice all’edizione 2023 del Triathlon Sprint Città di Lecco – 22° Memorial Matteo Rigamonti, evento ormai tradizionale del calendario di triathlon, organizzato da Spartacus Events, che ha radunato sul lungolago della città tantissimi atleti (circa 350), oltre agli appassionati della dura disciplina.

Nuoto, bici e corsa rispettivamente sulle distanze di 750 metri, 20 chilometri e 5 chilometri. Partenza della frazione di nuoto all’altezza della piattaforma a lago (zona cambio nei pressi del Monumento ai Caduti), quattro giri da 5 chilometri sempre sul lungolago per la frazione in bici, mentre per i 5 chilometri di corsa gli atleti hanno sconfinato fino al lungolago di Malgrate.