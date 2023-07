Altro titolo da Rimini, Alice Cola campionessa d’Italia nel concorso generale ed argento alle clavette FOTO

Dopo dieci intensi giorni di gare, domenica 2 luglio si è chiusa la Festa della Ginnastica Summer edition FGI 2023 a cui hanno partecipato circa ventimila atlete e dove si sono disputate le finali nazionali di ginnastica di varie categorie e specialità. La scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya torna dalla manifestazione riminese con un bottino di 14 medaglie (8 ori, 3 argenti e 3 bronzi) e con ben 6 atlete laureate campionesse d’Italia.

Così come nelle giornate precedenti della kermesse in terra romagnola, anche le ultime due sono state ricche di soddisfazioni per le atlete care al Presidente Carlo Vineis. Alice Cola ha conquistato, fra 57 ginnaste, il primo posto nel concorso generale, che le è valsa la medaglia d’oro ed il titolo nazionale, accedendo alle finali con il secondo punteggio sia al cerchio che alle clavette. In finale otteneva l’argento alle clavette ed il quinto posto al cerchio. Ginevra Segatto, otteneva il decimo posto nel concorso generale, con l’ accesso alla finale del nastro con il terzo punteggio. Nella finale, giungeva quarta mancando il podio per un’inezia.

Nella stessa categoria in gara anche Ginevra Viana che si classificava diciottesima nel concorso generale, al nastro ed alla palla. Impegnata a corpo libero e palla Ginevra Lanza si classificava ventottesima su 123 atlete nel concorso generale, con il ventesimo posto alla palla. Le RSgirls, in questi ultimi giorni, sono state guidate in gara dall’allenatrice Arianna Prete che si dice molto soddisfatta dell’operato delle ginnaste e dei risultati ottenuti e ricorda che presso il palazzetto di Candelo è attivo il Summer sport camp per tutte le ragazze che amano la Ritmica e che dal 15 al 18 luglio la Rhythmic School organizzerà uno stage con la partecipazione di Anastasia Simakova, campionessa europea junior 2019, atleta di grande valore che ha partecipato, come ginnasta straniera, al campionato di Serie A1 di ginnastica Ritmica 2023 con l’ Associazione Sportiva Udinese, contribuendo in modo significativo al raggiungimento del podio, al termine del campionato, da parte della società friulana.