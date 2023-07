A Viverone torna la Traversata a nuoto del Lago

Quando i fondatori diedero luogo alla prima edizione ufficiale (disputata in forma privata) de La Traversata a Nuoto del Lago di Viverone il 14 Agosto 1969, non ci si aspettava che potesse diventare un appuntamento fisso. Nemmeno ci si poteva aspettare di riproporlo per 50 volte + 1. Il grande successo di questa manifestazione era già nell’aria nel 1976, anno in cui fu documentata e inserita negli annali archiviati dalla Pro Loco.

Nel 2011 fu inserita nel circuito “Nobile dei Laghi” rientrando così nelle 14 traversate più importanti d’Italia, per storia, tradizione e valore sportivo. Il prossimo 29 Luglio alle ore 14.30, avrà luogo la 51esima edizione. I figli di quei fondatori, il Club Lac Soleil e ASD Lago di Viverone (associazione sportiva per la promozione di tutte le discipline sportive) hanno portato avanti questa tradizione che ormai ha un carattere nazionale, senza però dimenticare il principio amatoriale dell’evento. Da quest’anno una novità organizzativa: il Club Lac et Soleil ha lasciato la guida in coabitazione con la ASD Lago di Viverone e così anche il tracciato subirà una variazione. Solita partenza ma arrivo alla Spiaggia del Rist. Pescatori in frazione Masseria. Lo staff dell’Asd si è quindi rinnovato anche con nuovi soci: Cristina e Fausto Zola, Mauro Busca, Cavagnetto Franco, Busca Roberto e Pastoris Michela. Ognuno con specifici incarichi per avere sempre in monitoraggio le varie situazioni.

Lo slogan “Acque libere e Nuoto per tutti!” rimane assolutamente la nostra missione: da una parte c’è lo spirito agonista in sfida coi propri limiti e dall’altra lo spirito del turista in cerca di splendidi paesaggi e momenti emozionanti. La tradizione di un luogo ne garantisce la memoria storica, e soprattutto oggi è necessario ricordare la tradizione che, però, cresce e si consolida negli anni. Anche quest’anno, grazie al patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Viverone Assessorato allo Sport si è potuto garantire una giornata di sport e svago, assicurando tranquillità ai partecipanti ed agli ospiti con un adeguato supporto alla sicurezza del nuotatore. Sul sito www.asdlagodiviverone.com tutte le notizie e indicazioni in merito al circuito.

Piero Sarasso, Presidente dell’ASD Lago di Viverone, è orgoglioso del livello nazionale della manifestazione, premiata anzitutto per la qualità proposta. Le traversate a nuoto in acque libere stanno diventando un appuntamento ormai presente in tutti i laghi e per Viverone deve rappresentare un momento di incontro dove competizione, solidarietà, storia e tradizione di una comunità si fondono da oltre 50 anni. Unico rammarico la fine di una lunghissima collaborazione con Didier Xhaet (Kiki) che non se l’è sentita di ricominciare da 50+1 ma la sua vicinanza a me e all’evento è sempre totale. La distanza prevista è di circa 4 km.

La partenza avverrà alle 14.30 dal Molo di Anzasco di Piverone e l’arrivo in frazione Masseria di Viverone presso il Ristorante Bar Pescatori Il tempo massimo di percorrenza, per l’intera traversata è valutato in due ore. La premiazione di tutti i partecipanti è prevista per le ore 18.00. Le iscrizioni sono già iniziate il 15 Maggio, visto l’inserimento a carattere nazionale e gli standard di procedure che sono stati richiesti dal “Circuito” e saranno aperte on line sino alle ore 18.00 del giorno 26 Luglio. Alla mattina non verranno più garantite le iscrizioni “last minute”. Si auspica anche per questa edizione di raggiungere la soglia dei 100 iscritti. Evento sempre più internazionale per una folta rappresentanza di nuotatori esteri Per avere informazioni visitare il sito www.asdlagodiviverone.com oppure mandare mail a info@asdlagodiviverone.com