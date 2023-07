7° Rally di Castiglione Torinese, Tasinato e Ferraris 16° assoluti, FOTO

Si è chiuso con un 16° posto assoluto il 7° Rally di Castiglione Torinese per l'equipaggio biellese Tasinato e Ferraris, scuderia Biella Corse.

"Grazie al mio navigatore Luca - commenta Pierangelo - e al team Miele perchè mi dà sempre una macchina al top. I meccanici sono super performanti. E in particolare ringrazio tutti i miei sponsor che mi hanno supportato per questa gara. Purtroppo pensavamo in un piazzamento migliore, ma comunque siamo arrivati 16° assoluti di gruppo e 4° di over 55 e sono comunque soddisfatto".

Per Tasinato si è trattato di una gara nuova: "Non avevo mai partecipato a una gara lungo queste strade - conclude il pilota - , non avevo mai partecipato al Rally di Castiglione Torinese. Erano strade belle, strette, veloci. Adesso ci prepariamo per i Rally Lana".

Continua intanto la raccolta fondi lanciata dal pilota "Una mano sul cuore", per dotare l’Ospedale di Biella di un secondo iniettore angiografico.