Festa caraibica venerdì sera all’Enoteca Symposium di Chiavazza

“Not just wine” è il titolo che Maurizio Mazzucchetti, titolare dell’enoteca ha scelto per questo evento: a grande richiesta dei clienti, venerdì 7 luglio l’Enoteca chiavazzese si trasformerà in un’esplosione di colori e sapori con la festa caraibica. A partire dalle ore 18:00 l’esperto barman preparerà deliziosi cocktail caraibici - come Mojito, daiquiri, caipirinha, caipirissima e molti altri - ad un prezzo speciale.

Inoltre, per chi desidera partecipare ma non ama i cocktail, avrà sempre la possibilità di degustare vini di altissima qualità tra le numerose etichette esposte, scelte con amore e cura dal titolare, docente e sommelier Maurizio.

Il tutto, per chi lo desidera, potrà essere abbinato a favolosi taglieri con prodotti tipici del territorio. É gradita la prenotazione.Si ricordano gli orari di apertura: dal giovedì al sabato dalle 18 alle 22; tutti gli altri giorni riservato a gruppi su prenotazione.

Per info e prenotazioni: Tel. 015 0155072 – Cell. 335 5982038 – sywinetr@gmail.com