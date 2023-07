Cibo e divertimento a Sala Biellese con la Festa della Birra

La manifestazione è organizzata dalle Associazioni Arci Amici di Bornasco e la Pro Loco di Sala Biellese, con il patrocinio del Comune di Sala Biellese.

Per i giorni di festeggiamenti, 7 e 8 luglio, sarà possibile pernottare, in camper o in tenda, presso l’area campeggio “Future is Nature” di Via per Zubiena, 42, previa prenotazione.

PROGRAMMA:

Venerdì 7 luglio

- Ore 17:00, apertura della manifestazione e spillatura della prima birra;

- Ore 19:30, arrosticini, taglieri di formaggi e salumi, pizza e panini farciti alla griglia e a seguire il Gruppo musicale Radio Rock.

Sabato 8 luglio

- Ore 16:00, apertura delle spillatrici e Torneo di Archery e Paintball fiondato (iscrizione obbligatoria, per ulteriori informazioni: 348.760.2565);

- Ore 19:30, arrosticini, taglieri di formaggi e salumi, pizza e panini farciti alla griglia e a seguire il Gruppo musicale Florie & the Lazy Cats.

Per info campeggio: 348.760.2565; Info evento: 333.635.1268 – 349.292.0441.