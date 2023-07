OCM Vino investimenti, aperto il bando regionale da 3 milioni di euro per la realizzazione dei punti vendita aziendali

L’assessorato all’Agricoltura e cibo della Regione Piemonte ha pubblicato il bando OCM Vino investimenti per la campagna 2023/2024 a sostegno delle aziende vitivinicole piemontesi per la realizzazione di punti vendita adibiti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, localizzati all’interno o all’esterno delle aziende.

Sono compresi l’acquisto di attrezzature informatiche e piattaforme per i punti vendita aziendali, investimenti per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, comprese le sale di degustazione. La dotazione finanziaria complessiva è di 3 milioni di euro e il termine ultimo per presentare le domande di contributo è il 31 luglio 2023.

Il bando è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-investimenti-campagna-20232024.

“Anche per la campagna 2023 - 2024 i nostri imprenditori vitivinicoli piemontesi potranno contare su questo importante sostegno contributivo per poter promuovere e commercializzare i vini di qualità ed essere competitivi sul mercato”, dichiara l’assessore all’Agricoltura e cibo della regione Piemonte Marco Protopapa.