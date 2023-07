Donna si frattura una gamba all'Infernone, in azione il Soccorso Alpino

Nella serata di ieri, 2 luglio, il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno gestito un intervento sulla via ferrata dell'Infernone, a Sordevolo, per una donna con una frattura ad una gamba. L'allarme è stato lanciato intorno alle 19.15: sul posto è stata inviata una squadra a terra del Soccorso Alpino che ha raggiunto l'infortunata.

Mentre una parte della squadra ha evacuato il resto della comitiva, è stato attivato l'elisoccorso notturno per il recupero dell'infortunata. Intorno alle 21. 30, l'eliambulanza ha sbarcato l'equipe sanitaria che ha preso in carico l'escursionista, poi imbarcata dal medico con il verricello per ospedalizzarla successivamente all’Ospedale degli Infermi di Ponderano.