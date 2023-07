Colpito da ictus mentre va in bici, un uomo di 62 anni finisce in ospedale (foto di repertorio)

Percorre la strada in bici ma accusa un malessere e finisce sull'asfalto. È successo ieri mattina, intorno alle 10, in via Valsessera, nel comune di Crevacuore.

All'arrivo del 118, il ciclista di 62 anni era riverso a terra all'interno di una rotonda. È stato subito assistito e trasportato all'ospedale di Novara per le cure del caso. Non sono note le sue condizioni di salute ma stando ai primi approfondimenti clinici sarebbe stato un ictus a causare il malore improvviso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.