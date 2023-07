L’inner Wheel Club di Biella ha celebrato il passaggio del collare

Venerdì 30 presso il Circolo Sociale Biellese si è svolta la tradizionale cerimonia del passaggio del collare che vede anche per l’anno Inner Wheel 2023/2024 Barbara Latini come presidente del Club di Biella.

La presidente ha illustrato le numerose attività svolte durante l’anno appena conclusosi e insieme alle socie ha consegnato i service raccolti a favore del C.A.V. Biella, La Casa per l’Autismo di Candelo, il Giardino botanico di Oropa e del Panathlon per Sportivamente Insieme. Barbara Latini ha anche sottolineato la crescita dell’Inner Wheel Club di Biella che in quest’anno ha visto l’ingresso di ben 5 nuove socie.

Relatrice della serata Eleonora Perolini tra i fondatori e presidente del progetto Arpademia. Arpademia parte da Biella 23 anni fa con la ricerca sull’arpaterapia. Oggi è protagonista nel mondo dell’Arpa a livello internazionale con organizzazione di festival e concorsi.