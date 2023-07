4 insegnanti in pensione, applausi al Comprensivo di Andorno Micca

Mercoledì 28 giugno, nel corso dell'ultimo collegio docenti dell'anno, l'Istituto Comprensivo di Andorno Micca ha salutato con un caloroso applauso le insegnanti che hanno concluso il loro percorso lavorativo: le maestre Tiziana Coppa e Tiziana Mosca e le professoresse Graziella Acquadro e Vittoria Cassardo.

Graziella Acquadro, insegnante di lettere ad Andorno, per anni ha ricoperto il ruolo di vicepreside condividendolo con Emanuela Masazza e poi ha passato il testimone a Vittoria Cassardo, fiduciaria e colonna portante della scuola media di Pralungo. Entrambe discrete e riservate hanno lasciato un segno indelebile sia per molte generazioni di allievi che hanno formato sia per i colleghi per la dedizione e il profondo attaccamento al proprio lavoro che hanno definito "il più bello del mondo".

Competenza, umanità e passione hanno contraddistinto i loro percorsi, sono state un esempio e un punto di riferimento costante e non sarà facile il compito di chi le dovrà sostituire in cattedra e dietro la scrivania.